Lakhimpur Keri Violence: यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. उधर पीड़ित किसान परिवारों से मिलने के लिए जा रहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को अभी भी सीतापुर में हाउस अरेस्ट कर रखा गया है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किया है. प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है-नरेंद्र मोदी सर, आपकी सरकार ने मुझे बिना किसी आदेश और प्राथमिकी के पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है.

इस बीच प्रियंका गांधी ने कहा है कि पुलिस उन्हें जब भी छोड़ेगी वह किसानों से मिलने लखीमपुर जरूर जाएंगी. प्रियंका ने हाउस अरेस्ट होने के दौरान अनशन भी शुरू कर दिया है और किसान परिवारो से मुलाकात होने तक अन्न ग्रहण नहीं करने का ऐलान किया है.

Also Read - Lakhimpur Kheri Clash: मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख, घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा

बता दें कि रविवार की रात 12 बजे लखनऊ से निकली प्रियंका गांधी लखीमपुर के घटनास्थल नहीं पहुंच पाईं. पुलिस से बचने के लिए उन्होंने रास्ते में दो से तीन बार गाड़ियां बदली लेकिन तड़के पांच बजे सीतापुर के हरगांव में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उन्हें सीतापुर पीएसी कैम्पस में हाउस अरेस्ट किया गया है.

Congress supporters continue to protest outside PAC guest house in Sitapur where party leader Priyanka Gandhi Vadra is detained

She was detained yesterday while she was on her way to Lakhimpur Kheri pic.twitter.com/7HuQq5w2ch

— ANI UP (@ANINewsUP) October 5, 2021