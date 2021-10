Lakhimpur Violence Latest Update: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे और इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को तीन दिन की रिमांड मंजूर की है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एसपी यादव के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. इससे मामले की जांच का जिम्मा संभाल रही SIT ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी.Also Read - Lakhimpur Kheri Case Update: मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को मिलेगी रिहाई, या रहेगा जेल में, फैसला आज

आशीष के वकील ने इसका विरोध किया. इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी और आशीष को 3 दिन की रिमांड मंजूर कर ली. यह रिमांड 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए हैं. अदालत ने रिमांड में रहने के दौरान की कुछ शर्तें भी लगाई हैं. वकील के अनुसार पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा. मेडिकल के बाद आशीष को कस्टडी में लिया जाएगा. Also Read - UP News: दुर्गा पूजा पर योगी सरकार की कड़ी नजर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा-निर्देश किए जारी

Lakhimpur Kheri incident | MoS Ajay Mishra Teni's son Ashish Mishra has been sent to three-day police remand with conditions: SP Yadav, Prosecution Advocate pic.twitter.com/H8Ecg5MA4M

— ANI UP (@ANINewsUP) October 11, 2021