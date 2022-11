96 के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, लिया आशीर्वाद, देखिए Photos

पूर्व उप प्रधानमंत्री और BJP के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी आज 96 साल के हो गये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी. मोदी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली आडवाणी के आवास पर उनका अभिवादन करने पहुंचे. पार्टी के विकास के सूत्रधार माने जाने वाले आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने (आडवाणी) अपने अथक प्रयासों से देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत किया और सरकार का हिस्सा रहते हुए देश के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया. शाह ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की.

Went to Advani Ji’s residence and wished him on his birthday. His contribution to India’s growth is monumental. He is respected all across India for his vision and intellect. His role in building and strengthening the BJP is unparalleled. I pray for his long and healthy life. pic.twitter.com/Pdxy5Hko8d — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2022