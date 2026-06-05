हर जन्मदिन पर बेटे को करोड़ों की Ferrari गिफ्ट करते हैं ललित मोदी, खुद बताई वजह

Lalit Modi: ललित मोदी के बेटे के पास करीब 12 Ferrari कारें हैं. उन्हें हर साल एक नई कार गिफ्ट की जाती है. ललित मोदी ने खुद बताया कि वह ऐसा क्यों करते हैं?

Written by: Gargi Santosh
Published: June 5, 2026, 11:29 PM IST
हर जन्मदिन पर बेटे को करोड़ों की Ferrari गिफ्ट करते हैं ललित मोदी, खुद बताई वजह
ललित मोदी ने बताया कि बचपन से ही उन्हें फेरारी जैसी लग्जरी कार बहुत पंसद थी. (Photo from ANI Video)

ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियां बठोर रहे हैं. इस बार वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि उनके परिवार से जुड़ी एक दिलचस्प परंपरा है. हाल ही में ललित मोदी ने बताया है कि वह अपने बेटे को उसके 21वें जन्मदिन के बाद से हर साल एक नई फेरारी कार गिफ्ट करते हैं. इस समय उनके बेटे के पास 12 Ferrari कारें हैं. उन्होंने बताया कि इसके पीछे का कारण उनके बचपन का एक ऐसा अधूरा सपना है, जिसे वह कभी भूल नहीं पाए. इसलिए उन्होंने तय किया कि उनके बच्चों को वह सब मिलेगा, जिसे एक टाइम वह कुछ चाहते थे.

40 की उम्र में मिली थी पहली Ferrari कार

न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने बताया कि बचपन से ही उन्हें फेरारी जैसी लग्जरी कार बहुत पंसद थी, लेकिन उनके पिता ने कभी उन्हें यह कार नहीं दिलाई. उन्हें अपनी पहली Ferrari कार 40वें जन्मदिन पर मिली थी, वो भी किसी ने गिफ्ट के रूप में दी थी. उस पल ललित मोदी ने महसूस किया कि अगर माता-पिता सक्षम हों, तो बच्चों को उनकी पसंद की चीजें देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. यही सोच आगे चलकर उनकी पैरेंटिंग फिलॉसफी का हिस्सा बन गई.

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बेटे को हार साल Ferrari देने के पीछे क्या वजह?

ललित मोदी का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसी इच्छाएं देखीं, जो पूरी नहीं हो सकीं. वह हमेशा उन चीजों को पाने का रास्ता खोजते रहे, जिन्हें वह चाहते थे. इसी अनुभव से सीख लेते हुए उन्होंने फैसला किया कि उनके बच्चे उन कमियों से न गुजरें जिनका सामना उन्हें करना पड़ा. ललित मोदी के अनुसार, अगर वह किसी चीज का खर्च उठा सकते हैं, तो फिर बच्चों को उसके लिए तरसने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इसी सोच के तहत उन्होंने बेटे को हर जन्मदिन पर Ferrari देने की परंपरा शुरू की.

ललित मोदी बोले – बेटा खुद कम खर्च की सलाह देता

जब उनसे पूछा गया कि क्या इतनी महंगी चीजें देना सही पैरेंटिंग है, तो उनका जवाब अलग था. ललित मोदी का कहना है कि उनके बच्चों ने बचपन से ही संपन्नता और लग्जरी देखी है. इसलिए वे पैसों की अहमियत भी अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने बताया कि उनका 31 वर्षीय बेटा आर्थिक रूप से जिम्मेदार है और कई बार उन्हें खुद फिजूल खर्च कम करने की सलाह देता है. ललित मोदी ने हंसते हुए कहा कि उनका बेटा अक्सर उनके बढ़ते क्रेडिट कार्ड बिलों पर सवाल उठाता है.

परिवार से मिले अलग-अलग संस्कार

इंटरव्यू में ललित मोदी ने अपने परिवार के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके दादा-दादी काफी पारंपरिक विचारों वाले थे, जबकि उनके पिता और चाचा सामाजिक जीवन में बेहद सक्रिय और रंगीन मिजाज के लिए जाने जाते थे. ललित मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके पिता दुनिया के सबसे बड़े “प्लेबॉय” थे और शायद उन्होंने वही गुण विरासत में पाए, बल्कि उसे एक कदम आगे भी ले गए. फिलहाल लंदन में रह रहे ललित मोदी का यह खुलासा सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है, जहां लोग उनकी पैरेंटिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल पर अलग-अलग राय दे रहे हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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