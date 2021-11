नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड (Lalit Narayan Mishra Murder Case) के दोषियों की अपील की सुनवाई के दौरान दिवंगत नेता के परिजनों का पक्ष सुनने संबंधी अनुरोध पर मंगलवार को सीबीआई से जवाब तलब किया. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले को अगले साल 21 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए उस तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा.Also Read - Banks to be closed on Chhath Puja: कई राज्यों में छठ पर रहेगी छुट्टी, जानें- क्या बैंक भी रहेंगे बंद?

न्यायालय पूर्व मंत्री के पोते वैभव मिश्रा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कानून के सवाल और मामले में शामिल तथ्यों के समर्थन में मौखिक या लिखित पक्ष रखने की अनुमति देने की मांग की है. पेशे से वकील वैभव ने कहा कि मृतक के परिजन दोषियों द्वारा दायर अपील में पक्षकार नहीं हैं और वह न्याय की प्रक्रिया में सहायता करना चाहते हैं. Also Read - CBI ने 25 साल पुराने मामले में असम के पूर्व CM के बेटे को किया गिरफ्तार, नहीं चुका पाए 9 लाख का 'कर्ज'

बता दें कि रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 1975 में हुए विस्फोट में मारे गए थे. Also Read - बिहार में ज़हरीली शराब का कहर, अब तक 34 मौतें, आज भी 4 की गई जान, मृतकों में BSF और सेना का जवान भी शामिल

अधिवक्ता भानु सनोरिया, अंशुमन, विजय कसाना और सरहक घोंक्रोक्टा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में मामले की पड़ताल करने की कोशिश की, तो उन्हें यह कहते हुए इससे वंचित कर दिया गया कि याचिकाकर्ता अपील में कोई पक्षकार नहीं हैं.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कुछ जांच रिपोर्टों के आधार पर सीबीआई के समक्ष फिर से जांच के लिए एक अभ्यावेदन दायर किया था, क्योंकि उनका मानना था कि एजेंसी द्वारा उचित और निष्पक्ष जांच नहीं हुई और महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी की गई. अभ्यावेदन के जवाब में, सीबीआई ने कहा है कि चूंकि मामले में दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मामले में फिर से जांच की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है.

हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई से मामले में दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने को कहा था. यहां की एक निचली अदालत ने तीन ‘आनंदमार्गी’ और एक वकील को दिसंबर 2014 में 46 साल पहले पूर्व रेल मंत्री एल एन मिश्रा की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने माना था कि आतंकी कार्रवाई का उद्देश्य तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर आनंदमार्ग के प्रमुख को जेल से रिहा करने के लिए दबाव बनाना था.

दोषियों ने 2015 में हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर करके निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा सुनाये जाने को चुनौती दी थी. अपीलकर्ताओं को जमानत दे दी गई थी, जबकि अपील अब भी हाईकोर्ट में लंबित है. निचली अदालत ने तीन आनंद मार्गी-संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपालजी और अधिवक्ता रंजन द्विवेदी को एल एन मिश्रा और दो अन्य की हत्या का दोषी ठहराया था और बिहार सरकार को तीनों के कानूनी वारिसों को पांच-पांच लाख रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था.

ललित नारायण मिश्र हत्याकांड: घटनाक्रम एक नजर में:

– जून 2, 1975 : मिश्र समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के लिए समस्तीपुर गए थे.मंच पर हुए एक बम विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए

– जून 3, 1975 : दानापुर के रेलवे अस्पताल में मिश्र ने दम तोड़ दिया.

– जून 9, 1975 : मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया.

– नवंबर 1, 1975 : सीबीआई ने पटना की एक अदालत में मामले पर आरोपपत्र दाखिल किया.

– दिसंबर, 1979 : सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया.

–1981 : आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए.

–अगस्त 17, 2012 : सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे का निष्कर्ष निकालने के लिए मामले की दैनिक रूप से सुनवाई की जाए.

– सिंतबर 12, 2012 : अंतिम बहस शुरू हुई.

– सिंतबर 12, 2014 : दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

– नवंबर 10, 2014 : अदालत ने आठ दिसंबर तक के लिए फैसला टाल दिया.

–दिसंबर 8, 2014 : अदालत ने चार लोगों को दोषी ठहराया.

–दिसंबर 18, 2014 : अदालत ने सभी चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

