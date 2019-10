नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता प्रफुल्ल पटेल को मुंबई में 18 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा है. गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े एक लैंड डील मामले में कथित तौर पर नाम आने के बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा है.

ईडी के अधिकारी अब इस मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रहे हैं. हालांकि मिर्ची की साल 2013 में मौत हो गई थी. लेकिन ये जांच इसलिए की जा रही ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं विदेशी खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और वर्ली के सीजे हाउस बिल्डिंग को खरीदने के लिए तो नहीं किया गया.

गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से संबंधित भूमि सौदे में अपना नाम सामने आने की खबरों पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये सभी मनगढ़ंत बातें और दस्तावेज हैं जो मीडिया में लीक हुए हैं। उन्होंने कहा, “जाहिर है, कि आपके पैस कुछ ऐसे कागजात हैं जो शायद मेरे ध्यान में तो कभी नहीं आए।”

NCP’s Praful Patel on reports of his name appearing in a land deal related to gangster Iqbal Mirchi: There are speculative views & documents which may have been leaked to media. Obviously, you are in possession of some papers which may have never been brought to my attention. pic.twitter.com/Km9HPCGSN5

