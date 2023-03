Hindi India Hindi

Land For Jobs Scam: CBI ने कोर्ट से कहा, लालू यादव समेत सभी के खिलाफ तीन सप्ताह में दायर करेंगे पूरक आरोपपत्र

नौकरी के बदले जमीन घोटाला, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव , बेटी मीसा भारती व अन्य के खिलाफ मामला

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह नौकरी के बदले जमीन (Land For Jobs Scam) संबंधी कथित घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) , उनकी पत्नी राबड़ी देवी (his wife Rabri Devi), उनके बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Bihar’s Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav) , बेटी मीसा भारती व अन्य (Misa Bharti and others) के खिलाफ तीन सप्ताह के भीतर एक पूरक आरोपपत्र दायर करेगी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल तय की जिसमें अर्जी पर दलील पेश किए जाएगी.

अदालत ने सीबीआई से यह भी कहा कि वह सभी आरोपियों को पूर्व में दायर किए गए आरोपपत्र की प्रति मुहैया कराए. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक याचिका दायर की. अदालत ने तब मामले की सुनवाई की अगली तारीख यानी पांच अप्रैल को अर्जी पर दलील पेश किया जाना निर्धारित किया, जब कुछ आरोपियों ने कहा कि वे एजेंसी की याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे. मीसा भारती और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बुधवार को अदालत की कार्यवाही में शामिल हुईं.

कोर्ट ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी. अदालत ने 15 मार्च को लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी थी. सीबीआई ने उनकी अर्जियों का विरोध नहीं किया था. यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है.

रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद नियुक्तियों से संबंधित मामला

यह मामला 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बिहार में पटना के निवासी होते हुए भी कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में 2004-2009 की अवधि के दौरान ग्रुप-डी के पदों पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके बदले व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के नाम पर भूमि हस्तांतरित की, जिसे बाद में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने ले लिया.

पटना में लगभग 1,05,292 वर्ग फीट जमीन लालू परिवार ने खरीदी

यह भी आरोप लगाया गया था कि पटना में लगभग 1,05,292 वर्ग फीट जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा उन लोगों से पांच बिक्री विलेख और दो उपहार विलेख के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी और अधिकांश बिक्री विलेख में, विक्रेताओं को भुगतान का उल्लेख किया गया था. नकद भुगतान किया. सीबीआई ने आरोप लगाया कि मौजूदा सर्किल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये है.

लालू के परिवार के सदस्यों ने सर्कल रेट से कम दर पर खरीदी थी जमीन

सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा विक्रेताओं से प्रचलित सर्कल रेट से कम दर पर जमीन सीधे खरीदी गई थी, यह कहते हुए कि जमीन का प्रचलित बाजार मूल्य सर्कल रेट से बहुत अधिक था. यह आरोप लगाया गया था कि एवजी की नियुक्ति के लिए रेलवे प्राधिकरण द्वारा जारी उचित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था और बाद में उनकी सेवाओं को भी नियमित कर दिया गया था. (BHASHA-PTI)