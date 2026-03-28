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Land Prices Triple Due To Noida International Airport Massive Surge Expected In Next Two Years

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण तीन गुना बढ़ गई जमीन की कीमतें, अगले दो साल में होगी इतनी बढ़ोतरी, आंकड़े हैरान कर देंगे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर बनाने या खरीदने का सपना पिछले पांच साल में काफी महंगा हो गया है. NCR में औसत कीमतें लगभग तीन गुना हो गई हैं. रियल स्टेट कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा मिला है. इस अंतरराष्ट्रीय हवाई हड्डे के निर्माण से यमुना एक्सप्रेसवे के पास रियल स्टेट कीमतों में भारी इजाफा हुआ है. इस परियोजना का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था. आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में अपार्टमेंट की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं.

औसत कीमतें लगभग तीन गुना हुईं

रियल एस्टेट कंसल्टेंट Square Yards के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर बनाने या खरीदने का सपना पिछले पांच साल में काफी महंगा हो गया है. NCR में औसत कीमतें लगभग तीन गुना हो गई हैं. रियल स्टेट कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है. स्क्ववायर यार्ड्स का ये भी अनुमान है कि भले ही पिछले कुछ सालों में कीमतों में उछाल देखने को मिला है, लेकिन, अनुमान है कि आगे चलकर विकास की यह गति थोड़ी धीमी होगी.

Square Yards की रिपोर्ट बताती है कि पिछले पांच सालों में अपार्टमेंट की कीमतें लगभग तीन गुना हो गई हैं, जबकि प्लॉट की कीमतों में औसतन 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है. इसमें बताया गया है कि रहने की बेहतर सुविधाओं, रोज़गार पैदा होने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधारों की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है. अगले दो सालों में प्लॉट की कीमतों में 28% और अपार्टमेंट की कीमतों में 22% की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NCR का दूसरा सिविल एयरपोर्ट है. यह देश में अब तक के सबसे अहम ग्रीनफ़ील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 12 मिलियन (1.2 करोड़) यात्रियों की होगी. इसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ किया जाएगा. पहले चरण में 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित इस एयरपोर्ट पर करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत आई है. माना जा रहा है कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के साथ-साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगा.

उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हवाई अड्डे की अहमियत बताई. पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर और फरीदाबाद जैसे शहरों को बड़ा लाभ होने वाला है. यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों और यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है. यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे, साथ ही यह ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा.

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