नई दिल्लीः पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध एक आतंकवादी को शनिवार सुबह जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया. हाजिन के वहाब पारे मोहल्ला का रहने वाला आतंकी निसार अहमद डार (23) पिछले कुछ सालों से सक्रिय था और सुरक्षा एजेंसियों की डायरी में आतंकवादियों की सूची में शामिल था. वह सुरक्षा बलों की वांछितों की सूची में था.

वह 2016 में सात तथा 2019 में एक मामले समेत कोई आठ मामलों में संलिप्त था. उसे जम्मू एवं कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के अंतर्गत दो बार -2016 और 2017 में गिरफ्तार किया गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “डार उत्तरी कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष आतंकवादी सलीम पारे का सहयोगी है और इससे पहले 12 नवंबर, 2019 को कुलन गांदरबल में एक मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था, जिसमें लश्कर का पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था.” डार सुरक्षा बलों के कुछ प्रतिस्ठानों पर हमले की साजिश रच रहा था. सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार रात चलाए गए अभियान में वह गिरफ्तार कर लिया गया.

J&K: Lashkar-e-Toiba terrorist Nisar Dar who was arrested by security forces last night. He had earlier escaped from an encounter in Kullan Ganderbal in which one Pakistani terrorist was killed. https://t.co/H6n1UzRS2R pic.twitter.com/yM30jAoxo0

— ANI (@ANI) January 4, 2020