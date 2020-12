Haj pilgrim News: हज 2021 Haj 2021 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है. और अब इसे 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है. हज 2021 जून-जुलाई 2021 के लिए निर्धारित है और पूरी हज प्रक्रिया आवश्यक के अनुसार आयोजित की जा रही है. कोरोना महामारी की स्थिति के कारण राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों को हज 2021 के दौरान सख्ती से लागू किया जाएगा. Also Read - Haj 2021: हज यात्रा से जुड़ी हर डिटेल जानें, इस Date तक कर सकते हैं आवेदन...

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Union Minister for Minority Affairs Shri Mukhtar Abbas Naqvi) ने कहा है कि हज 2021 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है. हज यात्रियों के प्रति अलंकरण अंक-वार अनुमानित लागत भी कम कर दी गई है. नकवी आज मुंबई के हज हाउस में हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

Last date for submission of application forms for #Haj2021 extended up to 10th January 2021

Embarkation-points wise estimated cost per Haj pilgrim has been reduced: Minority Affairs Minister @naqvimukhtar

