नई दिल्लीः दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का पूरे राजकीय सम्मान के साथ रविवार को निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर का सीएनजी तकनीक से अंतिम संस्कार किया गया. दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने कार्यकाल में कई उपाय करने वालीं शीला की यह इच्छा थी कि निधन के बाद उनके शव को सीएनजी तरीके से जलाया जाए. शीला दीक्षित के परिवार के सदस्यों ने लकड़ियों से ही शव जलाने के अंधविश्वास को तोड़ते हुए यह कदम उठाया. इस सीएनजी शवदाह गृह की स्थापना भी खुद शीला ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किया था.

सीएनजी तकनीक से शवदाह से काफी कम प्रदूषण होता है और अपेक्षाकृत यह सस्ता भी है. लेकिन, अब भी दिल्ली की अधिकतर जनता शवदाह के पारंपरिक तरीकों यानी लकड़ी से शव जलाने को भी अपनाने हैं. उनका मानना है कि सीएनजी से शवहाद हिंदू रीति-रिवाज के खिलाफ है.

Delhi: UPA Chairperson Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra & Robert Vadra at Nigambodh Ghat where last rites of former Delhi CM Sheila Dikshit were performed, today. pic.twitter.com/XWlRZHtmBx

— ANI (@ANI) July 21, 2019