Last video of CDS Bipin Rawat’s Helicopter before Crash: भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) का बुधवार 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) में निधन हो गया. वायुसेना (Air Force) के इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) और क्रू सदस्यों सहित कुल 14 लोग सवार थे. हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों का निधन हो गया गया है. भारतीय वायुसेना ने शाम करीब 6 बजे जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टी की. सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और अन्य सैन्य अधिकारियों को ले जा रहा वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर बुधवार को कुन्नूर के पास नीलगिरी की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. वायु सेना ने बताया कि जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज के दौरे पर जा रहे थे, जहां उन्हें शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करना था. अब दुर्घटना से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियों में धुंध के बीच हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ राहगीरों ने यह वीडियो बनाया है, वीडियो के अंत में एक अजीब सी आवाज आती है, जो संभवत हेलीकॉप्टर क्रैश की है, इस पर यह लोग आश्चर्य में पूछते हैं, यह क्या हुआ?Also Read - CDS Bipin Rawat Dies: कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल पर पहुंचे एयर चीफ मार्शल, संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री : Live Updates

CDS Bipin Rawat के हेलीकॉप्टर का एक वीडियो सामने आया है, जो दुर्घटना से ठीक पहले का है. इस वीडियो में धुंध के बीच हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ राहगीरों ने यह वीडियो बनाया है. देखें… pic.twitter.com/WMOKumSt0Z — India.com (हिन्दी) (@IndiacomNews) December 9, 2021

Also Read - CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, ले. कर्नल हरजिंदर सिंह समेत इन मृतकों की फोटोज जारी

इस हेलीकॉप्टर में क्रू सदस्यों के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एसएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल भी सवार थे. बता दें कि एमआई 17वी5 हेलीकॉप्टर को बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है और दुनियाभर के कई देशों में इसे वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें दो इंजन होते हैं. Also Read - CDS Bipin Rawat Death: सीडीएस रावत के निधन पर अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और अन्य देशों ने जताया शोक