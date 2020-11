BJP President JP Nadda’s roadshow in Hyderabad Latest: बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार की शाम को हैदराबाद के नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए एक रोड शो किया. इसमें भारी भीड़ उमड़ी. बीजेपी अध्‍यक्ष ने कहा, स्पष्ट संदेश है कि यहां अब भाजपा के आने की बारी आ गई है. Also Read - चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, पार्टी के दिग्गज नेता ने अहम पद छोड़ा

रोडशो के दौरान बीजेपी अध्‍यक्ष नड्डा ने कहा, आज मुझे हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए यहां आने का मौका मिला है. इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि यहां अब भाजपा के आने की बारी आ गई है.उन्‍होंने कहा कि स्पष्ट है कि आप ग्रेटर हैदराबाद के विकास के लिए निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए आतुर हैं. आप भ्रष्टाचार को सिरे से नकार रहे हैं और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाले विकासवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. आपको कोटि-कोटि धन्यवाद.

Telangana: Bharatiya Janata Party President Jagat Prakash Nadda holds a roadshow from Nagole Chowrasta to Kothapet Chowrasta in Hyderabad.

Voting for Greater Hyderabad Municipal Corporation election will be held on 1st December. pic.twitter.com/16eTs7DaEA

