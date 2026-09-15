Breaking News Today: राजस्थान निकाय चुनावों में BJP के पक्ष में लहर, निर्दलीयों ने भी दिखाया दम

Breaking News Today 15 September: राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव परिणामों की तस्वीर देर रात साफ हो गई है. राज्य के शहरी वोटरों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी पकड़ बनाए रखी है और वह इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. यहां कुल 10,244 वार्डों में से देर रात तक 10,235 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 4,179 सीटे आई हैं. इसके बाद कांग्रेस 3,613 वार्डों पर जीत दर्ज की है.
राजस्थान नगर निकाय चुनाव रिजल्ट 2026 में इन दोनों राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,273 वार्डों पर जीतकर अपना दमखम दिखाया है. निर्दलीयों विजेताओं की यह संख्या देखकर राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे वोटरों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है वे विकल्प के तौर पर निर्दलीयों को अवसर देने के पक्ष में हैं.
दूसरी ओर राजनीति से इतर द वर्ल्ड सर्कुलर इकॉनमी फोरम (WCEF) 2026 की गांधीनगर में शुरुआत हो रही है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है.
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