EnglishHindi
LIVE

Breaking News Today: डिजिटल अरेस्ट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Breaking News Today 16 September: नमस्कार! आज 16 सितंबर 2026 बुधवार को होने वाली घटनाओं की लाइव पेशकश के लिए बने लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 16, 2026, 7:16 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News Today 16 September: सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा. इनमें डिजिटल अरेस्ट को लेकर होने वाली सुनवाई भी खास है. पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी गई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था.

इसके अलावा यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा. सरकार के मुताबिक हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार उसने नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

और पढ़ें: Breaking News Today: दिल्ली में अब ASHA वर्कर्स को मिलेगा डबल इंसेंटिव, रेखा गुप्ता सरकार का फैसला

ऊद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

इसके अलावा राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन और खेल जगत की हर हलचल से जुड़ी जानकारी हम आपको यहां देंगे. ये सभी जानकारियां आपके पास एक क्लिक में उपलब्ध होंगी. India.com के साथ बने रहें और समय समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

Follow updates here:

  • Sep 16, 2026 7:28 AM IST
    Breaking News Today: धर्म परिवर्तन करने वाले SC लोगों को क्या मिलना चाहिए आरक्षण?
    क्या धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बने लोंगो को अनुसूचित जाति का आरक्षण (SC आरक्षण) का लाभ मिलना चाहिए या नहीं! सुप्रीम कोर्ट इस अहम पहलू पर बुधवार को सुनवाई करेगा. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में दी गई व्यवस्था के मुताबिक केवल हिंदू,सिख और बौद्ध धर्म के दलित समुदायों को अनुसूचित जाति का प्राप्त है. अगर कोई भी नागरिक इनके अलावा कोई दूसरा धर्म (ईसाई या मुस्लिम) अपना लेता है तो उनका यह दर्जा तुंरत समाप्त हो जाता है.
  • Sep 16, 2026 7:26 AM IST
    Breaking News Today: किसकी शिवसेना और किसका चुनाव चिह्न!
    ऊद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे आज भी सुनवाई जारी रहेगी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम के साथ पार्टी का चुनाव चिह्न धनुष-बाण भी शिंदे गुट को आवंटित किया था. याचिका में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला सुनाकर गलती की है.
  • Sep 16, 2026 7:24 AM IST

    Breaking News Today: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा. यूपी सरकार के मुताबिक हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार उसने नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

  • Sep 16, 2026 7:22 AM IST

    Breaking News Today: देश में डॉक्टरों की मेडिकल डिग्री और मेडिकल रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य एवं भरोसेमंद जांच की व्यवस्था बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. वकील नरेन्द्र गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था जरूरी है ताकि नकली/फर्जी डिग्री वाले व्यक्ति डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस न कर सकें.

  • Sep 16, 2026 7:21 AM IST

    Breaking News Today: 2005 में BSP विधायक राजूपाल की हत्या के मामले मे उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों आबिद प्रधान और जावेद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने दोषियों की मिली जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

  • Sep 16, 2026 7:20 AM IST
    Breaking News Today: डिजिटल अरेस्ट को लेकर हुई पिछली सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) इस समिति के अध्यक्ष हैं. सरकार ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए ठोस उपायों के लिए एक महीने का वक्त मांगा था.
  • Sep 16, 2026 7:18 AM IST
    Breaking News Today: देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले मे सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी गई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का जिम्मा CBI को सौंपा था.
  • Sep 16, 2026 7:17 AM IST

    Breaking News Today: नमस्कार! बुधवार 16 सितंबर 2026 की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको देश और दुनिया में हो रही हर बड़ी हलचल की लाइव जानकारी मिलेगी. इस पेज का लगातार रिफ्रेश करते रहें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.