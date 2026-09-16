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Breaking News Today: डिजिटल अरेस्ट मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Breaking News Today 16 September: नमस्कार! आज 16 सितंबर 2026 बुधवार को होने वाली घटनाओं की लाइव पेशकश के लिए बने लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News Today 16 September: सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा. इनमें डिजिटल अरेस्ट को लेकर होने वाली सुनवाई भी खास है. पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी गई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था.

इसके अलावा यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा. सरकार के मुताबिक हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार उसने नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

ऊद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

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