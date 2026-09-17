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Breaking News Today: I PAC रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई

Breaking News Today 17 September: राजनीति, खेल, आर्थिक जगत और अपराध की दुनिया में आज क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जगत की क्या हैं खबरें? यहां देखिए हर बड़े अपडेट:

Written by: Arun Kumar
Updated: September 17, 2026 8:06 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News Today 17 September: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आज आई पैक (I PAC) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने याचिका दी थी, ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थीं तो वह कोलकाता में स्थित I PAC के दफ्तर में तब पहुंच गईं, जब ED ने वहां रेड की थी. बनर्जी इस रेड के दौरान वहां से कई दस्तावेज अपने साथ ले गई थीं.

ED ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पर दखलंदाजी का आरोप लगाया है. उसने ममता बनर्जी के अलावा राज्य के तत्कालीन डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर मनोज कुमार को भी पक्षकार बनाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है. दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से दाखिल हलफनामे मे ED पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हलफनामे मे ममता ने कहा है कि ईडी अधिकारियों ने कोलकाता में आईपैक कार्यालयों में तलाशी के नाम पर टीएमसी का गोपनीय और चुनावी रणनीति से जुड़ा डेटा चुरा लिया.

और पढ़ें: झीरम घाटी नरसंहार के 10 दोषियों को मौत की सजा, माओवादियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को बनाया था निशाना

इस मामले के अलावा आपको इस लाइव ब्लॉग में राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन और खेल जगत की हर हलचल से जुड़ी जानकारी हम आपको यहां देंगे. ये सभी जानकारियां आपके पास एक क्लिक में उपलब्ध होंगी. India.com के साथ बने रहें और समय समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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