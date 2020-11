Railways to run 54 non-suburban passenger services, Effective 2nd December, from West Bengal: इंडियन रेलवे अगले महीने 2 दिसंबर से गैर-उपनगरीय यात्री सेवाओं की 54 ट्रेनों की शुरुआत करेगा. इस बात की जानकार आज शुक्रवार को देर शाम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. ये ट्रेनें पश्चिम बंगाल में चलाई जाएंगी. Also Read - West Bengal Latest News: 50 से ज्‍यादा TMC नेता बीजेपी में होंगे शामिल, भाजपा सांसद का दावा

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके बताया, 2 दिसंबर से रेलवे 54 गैर-उपनगरीय यात्री सेवाएं (27 pairs) पश्चिम बंगाल से पर्याप्‍त सुरक्षा मानदंडों के साथ शुरू करेगा. इससे राज्य के लोगों की आवाजाही, संपर्क और सुविधा में आसानी होगी.