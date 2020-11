TMC MLA Mihir Goswami joins Bharatiya Janata Party after resigning from Trinamool Congress: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक MLA शुक्रवार को दिल्‍ली में बीजेपी में शामिल हो गए. टीएससी नेतृत्‍व से नाराज विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में दिल्‍ली में शामिल हो गए. Also Read - Latest News: Hyderabad में BJP अध्‍यक्ष का रोडशो, भीड़ देखकर नड्डा बोले- यहां अब भाजपा की बारी आई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक विधायक टीएमसी छोड़ने से ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है. बता दें कि पहले भी कई टीएमसी नेता ममता साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं.

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक के साथ पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली आज ही आए थे. गोस्वामी ने पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर की थी. गोस्वामी को शुक्रवार को सुबह बीजेपी सांसद प्रमाणिक के साथ आए थे. पश्‍चिम बंगाल प्रदेश भाजपा सूत्रों बताया था कि गोस्वामी शाम में पार्टी में शामिल हो सकते हैं.

तृणमूल कांग्रेस के नेता रवींद्रनाथ घोष ने दो दिन पहले गोस्वामी से मुलाकात की थी. गोस्वामी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी में उनके लिए बने रहना अब कठिन होगा, क्योंकि वह और अपमान नहीं चाहते हैं. कूचबिहार दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के विधायक गोस्वामी ने अक्टूबर में बीजेपी सांसद प्रमाणिक से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. गोस्वामी ने कई मौकों पर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ाव के कारण अपमान झेलने के बावजूद वह पार्टी में बने रहे.

टीएमसी विधायक गोस्वामी ने गुरुवार को फेसबुक पर बांग्ला में एक पोस्ट में कहा, ”तृणमूल कांग्रेस से 22 साल के जुड़ाव के बाद पार्टी में अब बने रहना मेरे लिए कठिन हो गया है.” तृणमूल कांग्रेस ने उनको मनाने के लिए पिछले कुछ दिनों में काफी प्रयास किए.