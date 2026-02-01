Hindi India Hindi

Latest Union Budget 2026 Live News 1 February Fm Nirmala Sitharaman Speech Income Tax Slab Railway Budget Breaking News Aam Budget Taja Samachar In Hindi

Union Budget 2026 LIVE: संसद में आज पेश होगा मोदी सरकार का 15वां बजट, 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी देश के भविष्य का रोडमैप

Union Budget 2026 LIVE News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करने जा रही हैं. आज पेश किया जाना वाला बजट खास होगा क्योंकि इतिहास में पहली बार इसे रविवार के दिन पेश किया जा रहा है.

Union Budget 2026, FM Nirmala Sitharaman Speech Live News Updates in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करेंगी. यह एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट होगा. आम बजट 2026 को लेकर उद्योग और अर्थशास्त्रियों में सकारात्मक उम्मीदें बनी हुई हैं. इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण लोकसभा में सुबह 11 बजे शुरू होगा.

अनुमान है कि इस बजट में उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर फोकस होगा. इस बार रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वित्त वर्ष 2026 के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने के लिए आयकर राहत दी थी. वित्त वर्ष 2027 के बजट में खपत बढ़ाने के लिए कुछ अलग उपाय देखने को मिल सकते हैं.

