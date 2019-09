नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने रविवार को स्‍पष्‍टरूप से मांग की है कि देश की तेजी से बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि पूरे देश में बढ़ती जनसंख्‍या पर नियंत्रण के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर विमर्श होना चाहिए. इसके लिए एक कानून भी बनाया जाना चाहिए. अगर देश को आगे बढ़ना है तो ठोस कदम उठाने होंगे. कांग्रेस नेता प्रसाद ने कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मुद्दें पर चाहे जो कानून बनाने पड़े, उन्‍हें बनाया जाए.

J Prasada:Economy is sinking,unemployment is rising. It happened because population wasn’t controlled. Effect on environment,water crisis,pressure on natural resources is due to rise in India’s population.On issues of national interest, we should rise above politics&work together https://t.co/b7NRzSmOGb

— ANI (@ANI) September 1, 2019