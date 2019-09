नई दिल्‍ली/ लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद मामले में पीड़िता को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. चिन्मयानंद पर जहां यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप हैं, वहीं, पीड़िता के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है. लॉ छात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि यूपी पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने की है. डीजीपी सिंह ने कहा, लॉ स्‍टूडेंट जिसने स्‍वामी चिन्‍मयानंद पर यौन उत्‍पीड़न के आरोप लगाए थे, उसे एसआईटी (Special Investigation Team) ने पैसा वसूलने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

चिन्मयानंद केस: लॉ छात्रा की गिरफ्तारी अफवाह, अग्र‍िम बेल की याच‍िका पर सुनवाई की डेट तय

मंगलवार को छात्रा को अदालत से उसके घर छोड़ने पहुंची एसआईटी ने लड़की से उसके घर पर देर शाम तीन घंटे तक पूछताछ की थी. बता दें कि एक दिन पहले ही मंगलवार को 23 वर्षीय कानून की आरोपी छात्रा ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की वसूली मांगने के मामले में एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया था, इस पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.

