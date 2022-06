नई दिल्ली: किसी भी इत्र या बॉडी स्प्रे (Deo Ad) के विज्ञापन में अक्सर महिलाओं की मौजूदगी ज़रूर होती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा विज्ञापन बना दिया गया, जिससे बवाल मच गया है. दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission of Women) ने इस विज्ञापन को रेप को बढ़ावा देना वाला करार दिया है. दिल्ली महिला आयोग ने इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर महिला विरोधी विज्ञापन को हटाने की मांग की. वहीं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर, यूट्यूब से इस विज्ञापन के सभी वीडियोज़ को हटाने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने विज्ञापन से ‘‘सामूहिक बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है’’ और मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस भी जारी किया गया है. आपत्तिजनक विज्ञापन का वर्णन करते हुए पत्र में कहा गया है, ‘‘दिल्ली महिला आयोग को एक परफ्यूम ब्रांड का महिला विरोधी विज्ञापन मिला है.’’Also Read - दिल्ली में 21 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद, अरेस्ट हुआ शख्स बोला- मेरे मम्मी-पापा भी यही करते थे

How does this kind of ads get approved, sick and outright disgusting. Is @layerr_shot full of perverts? Second ad with such disgusting content from Shot. @monikamanchanda pic.twitter.com/hMEaJZcdmR

महिलाओं के प्रति यौन हिंसा को बढ़ावा मिलेगा

अनुराग ठाकुर को लिखे अपने पत्र में डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाना चाहिए कि बलात्कार संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे ''भद्दे'' विज्ञापन फिर कभी नहीं दिखाए जाएं. उन्होंने परफ्यूम ब्रांड पर भारी जुर्माना लगाने की भी मांग की, ताकि अन्य कंपनियां ''सस्ते प्रचार के लिए ऐसी गंदी रणनीति'' नहीं अपनाएं. दिल्ली पुलिस को नौ जून तक मामले में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को कहा गया है. स्वाति मालीवाल ने कहा, ''यह कैसी रचनात्मक प्रक्रिया है जो विषाक्त पुरुषत्व को सबसे खराब रूप ढंग से बढ़ावा देती है और सामूहिक बलात्कार की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है? प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, ऐसे विज्ञापनों को बंद कर दिया जाना चाहिए.'' मालीवाल ने कहा कि इस कंपनी पर सबसे कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

This is DISGUSTING. As if women don’t already have to watch their backs and put up with sexist BS constantly, now we have…this. Who gets paid to make this? https://t.co/2l8wIHpAfT

— Vidya Balachander (@vidya83) June 3, 2022