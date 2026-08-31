Lay's, Kurkure और Maggi की एक्सपायरी डेट बदलने का खेल! मुंबई में 75 लाख का बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र FDA और नवी मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 75 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान Lay's, Kurkure, Maggi समेत कई बड़े ब्रांडों के उत्पाद मिले हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

मुंबई में पैकेज्ड खाने-पीने के सामान की एक्सपायरी डेट बदलने के कथित खेल का बड़ा खुलासा हुआ है. महाराष्ट्र FDA और नवी मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 75 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान Lay’s, Kurkure, Maggi समेत कई बड़े ब्रांडों के उत्पाद मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई नवी मुंबई के तुर्भे TTC इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित Sadhana Enterprises के परिसर में की गई. पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के बाद महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के साथ मिलकर 24 से 29 अगस्त के बीच यह ऑपरेशन चलाया गया.

पैकेटों पर बदली जा रही थी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट

FDA के अनुसार, जांच के दौरान खाद्य उत्पादों के पैकेटों पर छपी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी को हटाने या बदलने का मामला सामने आया. अधिकारियों को कथित तौर पर इंकजेट प्रिंटर, थिनर और विशेष स्टिकर मिले, जिनका इस्तेमाल पुरानी जानकारी मिटाने या उसके ऊपर नई जानकारी लगाने के लिए किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान Lay’s के कई फ्लेवर वाले पैकेट बरामद किए गए. इनमें क्लासिक सॉल्टेड, मैजिक मसाला, स्पैनिश टैंगी टोमैटो, सिजलिंग हॉट और लेमन चिली जैसे उत्पाद शामिल बताए गए हैं. इसके अलावा कुरकुरे के मसाला मंच, रेड चिली चटाका, नॉटी टोमैटो, सॉलिड मस्ती, ग्रीन चटनी, शेजवान चटनी और पफकॉर्न यम्मी चीज जैसे उत्पाद भी बरामद किए गए.

Maggi, Knorr और अन्य सामान भी बरामद

जांच के दौरान मैगी मसाला नूडल्स और आटा नूडल्स के साथ फन फ्लिप्स भी बरामद किए गए. इसके अलावा नॉर मशरूम सूप, रसोई के करी पेस्ट और हेलमैन की मेयोनीज समेत अन्य पैकेटबंद खाद्य उत्पाद भी अधिकारियों की सूची में शामिल हैं. पेय पदार्थों में थम्स अप और लिम्का जैसे बड़े ब्रांडों के उत्पाद भी जब्त किए गए हैं. FDA के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान 10 एक्सपोर्टर कंपनियों से जुड़े 8,442 कार्टन जब्त किए गए. इनकी घोषित कीमत 75,21,269 रुपये बताई गई है. परिसर से बिना लेबल वाला और एक्सपायर हो चुका कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 30,600 रुपये बताई गई. अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए कुल सामान की कीमत करीब 75 लाख रुपये है.

दिल्ली और नोएडा तक जुड़ सकते हैं तार

जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले के तार सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं हो सकते. अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली और नोएडा की कुछ एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनियों के भी इस मामले से जुड़े होने की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस और FDA मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित तौर पर बदली गई तारीखों वाले ये उत्पाद कहां भेजे जाने वाले थे और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है.