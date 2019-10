नई दिल्ली: गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष, अमित शाह ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को साफ कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी. कुल मिलाकर हरियाणा में भाजपा-जेजेपी गठबंधन कन्फर्म हो गया है. जहां सीएम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से होगा तो वहीं डिप्टी सीएम जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) से होगा. अमित शाह ने कहा, “हरियाणा के लोगों द्वारा जनादेश को स्वीकार करते हुए, दोनों दलों (भाजपा-जेजेपी) के नेताओं ने फैसला किया है कि हरियाणा में भाजपा-जेजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे.”

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा सीएम बीजेपी से डिप्टी सीएम जेजेपी से होंगे. दोनों दलों के नेता कल राज्यपाल से मिलेंगे और राज्य में सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे. इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने के दावे को पेश करने के लिए वे कल चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिलेंगे.

Home Minister and BJP President, Amit Shah: Accepting the mandate by the people of Haryana, leaders of both parties (BJP-JJP) have decided that BJP-JJP will form the govt together, in Haryana. CM will be from BJP & Deputy CM will be from JJP. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/qHKs0DR5zy

इस मौके पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, “हरियाणा को एक स्थिर सरकार देने के लिए भाजपा और जेजेपी का साथ आना महत्वपूर्ण था. मैं अमित शाह जी और नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारी पार्टी ने तय किया था कि राज्य की बेहतरी के लिए एक स्थिर सरकार होना जरूरी है.”

Dushyant Chautala, JJP leader: To give a stable govt to Haryana it was important for BJP & JJP to come together. I would like to thank Amit Shah ji and Nadda ji.Our party had decided that for the betterment of the state it is important to have a stable govt. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/5YevGNJGdq

