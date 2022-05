प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्वाड बैठक से पहले की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के नेताओं के साथ चल रहे हैं लेकिन खास बात ये है कि फोटो में मोदी सबसे आगे हैं और बाकी नेता उनके पीछे नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड मीटिंग में भाग लेने के लिए इन दिनों जापान दौरे हैं. वहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनियाभर के कई देशों के नेता मौजूद हैं. इस दौरान पीएम मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के तमाम नेताओं से आगे मौजूद हैं और ऐसे लग रहा है कि सब नेता पीएम मोदी के पीछे चल रहे हैं. भाजपा के ज्यादातर नेता इस फोटो को शेयर करने में जुटे हैं.Also Read - Quad Leaders Summit 2022: क्वाड सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर जताई गई चिंता, पीएम मोदी-जो बाइडेन ने कहीं ये बड़ी बातें...जानिए

फोटो में प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ चल रहे हैं. उनके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के नव नियुक्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं. फोटो पर लोगों की एक से बढ़कर एक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. Also Read - जापान में जुटे चार देश तो हिल गया चीन, अमरीका ने ताइवान मसले पर चीन को दी खुली चुनौती | Watch Video

फोटो को शेयर करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने लिखा, ”विश्व की अगुवाई करते हुए. एक तस्वीर हजार शब्दों से बेहतर है.’. Also Read - हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बुलबुला फोड़ेंगे चार देश; भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने की जुगलबंदी | Watch Video

वहीं, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी यही फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रधानसेवक- राह जानते हैं, उसी राह पर चलते हैं और वही राह दिखाते हैं.’

Pradhan Sevak — knows the way , goes the way , shows the way 🙏 pic.twitter.com/QTpN8ODxhR

— Smriti Z Irani (@smritiirani) May 24, 2022