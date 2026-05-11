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तेंदुए की गर्दन दबोच काबू में करने लगा 13 साल का बालक, देख बचाने गए गांव वाले के भी थरथराने लगे पांव

Madhya Pradesh Leopard attack incident: 13 साल के सत्यम ठाकुर ने कई घंटे तक तेंदुओं को गर्दन से पकड़कर दबोचे रखा. इस दौरान तेंदुआ लगातार उसके पेट-पैर को नुकसान पहुंचाता रहा. समय बीता तो गांव वालों की नजर उस पर गई, लेकिन नजारा देख उनके पांव भी थरथराने लगे.

Published date india.com Published: May 11, 2026 10:29 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Madhya Pradesh Satyam Thakur tendua
तेंदुए से भिड़ा 13 साल का बालक

MP Satyam Thakur leopard fight: मध्यप्रदेश के पिपरिया में 13 साल के सत्यम ठाकुर ने मौत को मात देते हुए खाली हाथों से तेंदुए का मुकाबला किया. घटना पिपरिया के कुर्सीखापा गांव की है, जहां शनिवार की शाम 8वीं क्लास का छात्र सत्यम अपने घर के पास एक कुएं के पास खेल रहा था. झाड़ियों में छिपा तेंदुआ घात लगाकर बैठा था और पलक झपकते ही उसने सत्यम पर हमला कर दिया.

13 साल के बालक का अदम्य साहस

तेंदुए के हमले से डरने के बजाय सत्यम ने वो किया जिसकी कल्पना बड़े-बड़े भी नहीं कर सकते. उसने अपने नन्हे हाथों से तेंदुए की गर्दन को मजबूती से जकड़ लिया. जब तेंदुआ अपने पंजों से सत्यम के पेट और पैरों को लहूलुहान कर रहा था, तब भी उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. सत्यम का इरादा भी फौलादी था. तेंदुए के साथ उसका संघर्ष किसी फिल्मी सीन जैसा था, तेंदुआ छटपटा रहा था और बालक उसे अपनी पूरी ताकत से दबाए हुए था. वहीं, सत्यम की चीखें सुनकर उसके पिता महेंद्र सिंह और ग्रामीण लाठियां लेकर मौके की तरफ दौड़े.

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गांव वालों के थरथराने लगे पांव

जब ग्रामीण वहां पहुंचे, तो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. एक छोटा सा बच्चा तेंदुए को गर्दन से दबोचे हुए था. ग्रामीणों के शोर मचाने और लाठियां लहराने के बाद सत्यम को छोड़ तेंदुआ घबराकर जंगल की ओर भाग गया. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम और फॉरेस्ट गार्ड वरबेंद्र शाह तुरंत हरकत में आए. वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सत्यम के परिवार को शुरुआती आर्थिक सहायता दी. विभाग ने क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती सक्रियता को लेकर चेतावनी भी जारी की है.

13 years old satyam thakur

13 साल का सत्यम ठाकुर

अस्पताल में इलाज जारी

लहूलुहान हालत में सत्यम को पिपरिया के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उसके पेट, हाथ और पैरों पर गहरे जख्म हैं, लेकिन उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है. वहीं, अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए भी सत्यम की आंखों में डर नहीं, बल्कि अपनी जीत की चमक दिखाई दे रही है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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