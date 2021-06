Jammu And Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक बच्ची की मौत के एक दिन बाद, जिलाधिकारी ने आज शुक्रवार को तेंदुए को आदमखोर घोषित किया. इसके साथ ही उसे तत्काल मारने का आदेश दिया. यासिर अहमद मीर की 4 वर्षीय बेटी अदा यासिर मीर 2 जून को बडगाम जिले की हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा हमहामा से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. Also Read - UP News: कोरोना दवाओं की कालाबाजारी पर एक्शन में योगी सरकार, आरोपियों पर लगा NSA

इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की एक टीम को ओमपोरा के घने जंगल में बच्ची के शरीर के कुछ हिस्से मिले. इलाके के लोगों को अंदेशा था कि कहीं एक तेंदुआ बच्ची को अपने साथ न ले गया हो, जो इलाके में घूम भी रहा था. एडीएम बडगाम ने वन्यजीव वार्डन को उस तेंदुए के खात्मे के लिए स्टाफ तैनात करने को कहा है, जिसने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को खा लिया था.

डीएम ने संभागीय वनाधिकारी को ओमपोरा वन की मौजूदा चेन-लिंक फेंसिंग के निर्माण और सु²ढ़ीकरण के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ ही घने जंगल की थिनिंग के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई करने को कहा है। वन्यजीव वार्डन को 4 साल की बच्ची के मुआवजे का मामला भी तत्काल निपटाने को कहा गया है. (IANS Hindi)