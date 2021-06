LeT Commander Nadeem Abrar arrested सुरक्षा बलों ने सोमवार को एक बड़ी कामयाबी में लश्कर कमांडर नदीम अबरार को गिरफ्तार कर लिया. जम्मू कश्मीर पुलिस से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नदीम अबरार कश्मीर में हुई कई हत्याओं में शामिल रहा है. आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा, “लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार कर लिया गया. वह कई हत्याओं में शामिल था. यह हमारे लिए बड़ी सफलता है.” बता दें कि कश्मीर पुलिस ने रविवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक अग्रिम समूह ‘रेसिस्टेंस फोर्स’ से जुड़े इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 5.5 किलोग्राम आईईडी जब्त किया. Also Read - Jammu: एयरपोर्ट परिसर में 5 मिनट में हुए दो बम धमाके, दो जवान घायल, NIA-NSG की टीम पहुंची, Latest Update

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामबन के जैनहाल-बनिहाल निवासी नदीम-उल-हक के रूप में की और कहा कि उसकी गिरफ्तारी से एक बड़ी त्रासदी टल गई है. एसएसपी ने बताया कि हक पाकिस्तान और दक्षिण कश्मीर के शोपियां में अपने आकाओं के संपर्क में था. उन्होंने बताया कि हक को लश्कर-ए-तैयबा के अग्रिम समूह रेसिस्टेंस फोर्स ने किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर आईईडी लगाकर विस्फोट करने का काम दिया था.

एसएसपी ने बताया कि हक को पुलिस टीम ने बरमिनी रोड पर नियमित जांच के दौरान पकड़ा था, जहां वह पीले रंग का बैग लेकर बठिंडी की ओर जा रहा था. उन्होंने बताया कि पुलिस दल को देखकर हक ने भागने की कोशिश की जिससे उस पर शक हुआ और तेजी से पीछा कर उसे पकड़ लिया गया.

कोहली ने बताया कि हक के बैग की तलाशी में आईईडी बरामद हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी को ‘बड़ी सफलता’ करार देते हुए एसएसपी ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से पुलिस टीम की चौकियों और कई स्थानों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी के कारण यह सफलता हासिल हुई है.

