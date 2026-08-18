'मुझे शांति से मरने दो', CBI की चार्जशीट में सामने आई ट्विशा शर्मा के आखिरी 90 मिनट की पूरी डिटेल्स

Twisha Sharma Death Case: सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट में Whatsapp मैसेज, फोन कॉल, CCTV फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड, काउंसलिंग सेशन, परिवार के बयान और पैसों से जुड़े आरोपों का जिक्र है.

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Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं.

Twisha Sharma Death Case: सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ 600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में CBI ने ट्विशा शर्मा की जिंदगी के आखिरी घंटों का ब्योरा भी दिया है. इसमें उनके पति समर्थ और सास गिरिबाला पर उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. 14 अगस्त को दाखिल इस चार्जशीट में Whatsapp मैसेज, फोन कॉल, CCTV फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड, काउंसलिंग सेशन, परिवार के बयान और पैसों से जुड़े आरोपों का जिक्र है. 12 मई की रात 9:36 बजे, ट्विशा ने अपनी ननद राशि अब्रोल को व्हाट्सऐप मैसेज भेजा, ‘उससे कहो कि अपनी पत्नी का बचा-खुचा सामान ले जाए, लेकिन कल. अभी मुझे शांति से मरने दो.’ CBI के मुताबिक, चार मिनट बाद CCTV फुटेज में ट्विशा को भोपाल स्थित अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से छत की ओर अकेले जाते हुए देखा गया.

आखिरी 90 मिनट में ट्विशा ने क्या-क्या किया?

ट्विशा ने रात 9:41 बजे रोते हुए अपने पिता को फोन किया. फोन पर बातचीत में ट्विशा ने अपने पिता से कहा कि समर्थ ‘बहुत आक्रामक और हिंसक’ हो गए थे. उसने अपने माता-पिता से तुरंत आने को कहा. रात करीब 10:05 बजे, उसने अपनी मां से बात की और कथित तौर पर वही बातें दोहराईं. रात करीब 10:23 बजे, CCTV फुटेज में समर्थ और उनकी सास गिरिबाला को छत की ओर जाते हुए देखा गया. इसके बाद ट्विशा को नीचे लाया गया और AIIMS भोपाल ले जाया गया, जहां रात करीब 10:55 बजे उन्हें ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया गया. CBI ने समर्थ और गिरिबाला पर BNS की धाराओं 85, 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.

2025 में हुई थी ट्विशा-समर्थ की शादी

जांच एजेंसी के मुताबिक, ट्विशा (जो पहले ‘मिस पुणे’ रह चुकी थीं और कॉर्पोरेट सेक्टर में आने से पहले एक एक्टर के तौर पर काम करती थीं) समर्थ से फरवरी 2025 में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिली थीं. उसी साल 9 दिसंबर को उनकी शादी हुई थी. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, CBI का आरोप है कि शादी के बाद समर्थ ने ट्विशा को बार-बार मानसिक रूप से परेशान किया, जिसमें यौन रूप से अपमानजनक बातें कहना और शादी से पहले बताए गए रिश्तों के बारे में आरोप लगाना शामिल था. यह भी आरोप है कि जब ट्विशा ने समर्थ के व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो गिरिबाला ने हर बार अपने बेटे का साथ दिया.

CBI की चार्जशीट में क्या?

खबरों के मुताबिक, मार्च और अप्रैल 2026 में रिश्ते और खराब हो गए, जब ​​ट्विशा हार्ट अटैक के बाद अपने पिता के इलाज के दौरान उनके साथ रह रही थी, तो दोनों आरोपियों ने उस पर भोपाल लौटने का दबाव डाला. वह 24 मार्च को लौट आई. इसके बाद 16 अप्रैल को ट्विशा को पता चला कि वह गर्भवती है. 17 अप्रैल को बहस के बाद, वह अपना ससुराल छोड़कर चली गई. सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि पैसों से जुड़े झगड़ों ने भी रिश्ते को खराब करने में भूमिका निभाई. खबरों की मुताबिक, ट्विशा ने डीमैट अकाउंट के जरिए शेयरों में लगभग 20 लाख रुपए का निवेश किया था. एजेंसी का आरोप है कि समर्थ और गिरिबाला ने उस पर दबाव डाला कि वह इस निवेश को उस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे जो ट्विशा और समर्थ ने 7 अप्रैल को खोला था. उसने मना कर दिया और कहा कि यह पैसा उसके पिता का है.

‘नरक बन गई है जिंदगी’

30 अप्रैल को भोपाल लौटने के बाद, ट्विशा ने कथित तौर पर अपनी मां से कहा कि उसकी जिंदगी ‘नरक’ बन गई है और उसे एंग्जायटी अटैक आया था. इसके बाद एक साइकियाट्रिस्ट ने उसकी जांच की, जिन्होंने पाया कि वह प्रेग्नेंसी को लेकर परेशान थी. 6 मई को, ट्विशा ने अपनी पुरानी नौकरी पर वापस लौटने का ऑफर स्वीकार कर लिया और प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए दवा की पहली डोज ली. अगली सुबह अपनी मां को भेजे मैसेज में उसने कथित तौर पर ससुराल से बाहर ले जाने के लिए कहा. चार्जशीट में कहा गया है कि गिरिबाला यह पता लगाना चाहती थी कि क्या प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है? ट्विशा 7 मई को अपनी सास के साथ अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कथित तौर पर कहा कि प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता. बाद में डॉ. काकोली रॉय ने उसकी जांच की, जिन्होंने पाया कि वह भावनात्मक रूप से परेशान थी.

सीबीआई का कहना है कि ट्विशा ने अपनी ननद को बताया कि गिरिबाला ने अबॉर्शन को लेकर उसे तीन बार ‘कातिल’ कहा था. 8 मई को, उसने दूसरी डोज ली और उसे बहुत ज्यादा दर्द और ब्लीडिंग हुई. कहा जाता है कि उसने शिकायत की थी कि समर्थ ने उसकी तकलीफ को ‘ड्रामा’ कहकर टाल दिया था. 9 मई को, ट्विशा ने अपनी मां को बताया कि समर्थ ने सवाल उठाया था कि जिस प्रेग्नेंसी को उसने खत्म किया था, वह उसकी थी भी या नहीं. उसने घुटन महसूस होने की बात भी कही और CBI के मुताबिक, मरने और गायब हो जाने के बारे में भी बात की.

‘ट्विशा पर लगातार रखी जा रही थी नजर’

जांच एजेंसी ने उसके पुराने बॉस अमित दास का भी जिक्र किया है, जिन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि ट्विशा ने शिकायत की थी कि घर पर उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी और उसकी कॉल्स पर भी नजर रखी जा रही थी. 12 मई को ट्विशा ने भोपाल छोड़ने का फैसला किया. उसी शाम करीब 7:51 बजे, उसने अपनी भाभी को बताया कि समर्थ उस पर अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करने का दबाव डाल रहा था, ताकि वह उस पैसे को शेयर बाजार में लगा सके. सीबीआई दहेज से जुड़े आरोपों की अलग से जांच कर रही है.

मां से मंगवाए थे 3 हजार रुपये

उस दिन पहले, ट्विशा ने राजस्थान के नसीराबाद जाने के लिए ट्रेन टिकट के वास्ते अपनी मां से 3,000 रुपए मांगे. उसके पिता ने पैसे ट्रांसफर किए और उसने टिकट बुक कर लिया. खबरों के मुताबिक, उसने अपने परिवार को बताया कि उसने शादी बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह वापस आना चाहती थी क्योंकि समर्थ काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं था. बाद में समर्थ काउंसलिंग सेशन में जाने के लिए तैयार हो गया और कपल सुबह करीब 11:30 बजे डॉ. काकोली रॉय से मिला. चार्जशीट के मुताबिक, समर्थ ने ट्विशा के व्यवहार के बारे में भी शिकायतें कीं और कहा कि वे मारिजुआना (गांजा) का सेवन करते थे.

हमेशा के लिए भोपाल छोड़ना चाहती थी ट्विशा

सीबीआई का कहना है कि ट्विशा ने भोपाल हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया. रात करीब 9:20 बजे, ट्विशा कथित तौर पर राशि से फ़ोन पर बात कर रही थी और लगातार रो रही थी. उसने कथित तौर पर कहा कि जब उसने समर्थ से पीठ दर्द के कारण बेडरूम में सोने के लिए कहा, तो वह आक्रामक और हिंसक हो गया. कॉल कटने के बाद, ट्विशा ने रात करीब 9:29 बजे एक और कॉल का जवाब दिया, लेकिन कथित तौर पर वह इतनी परेशान थी कि बोल नहीं पा रही थी. रात 9:36 बजे, उसने मैसेज भेजकर ‘शांति से मरने’ देने की गुज़ारिश की.

उसकी मां ने बार-बार उससे संपर्क करने की कोशिश की. रात करीब 10:10 बजे उसने गिरिबाला को फोन किया और ट्विशा का हाल-चाल देखने को कहा. CBI का कहना है कि CCTV में गिरिबाला को रात करीब 10:16 बजे अपने कमरे से निकलते और ट्विशा के बेडरूम की ओर जाते हुए देखा गया. उसने कथित तौर पर ट्विशा को न पाकर रात 10:18 बजे उसे फोन किया और रात 10:21 बजे समर्थ से संपर्क किया. रात 10:23 बजे, सीसीटीवी में कथित तौर पर गिरिबाला और फिर समर्थ को छत की ओर जाते हुए देखा गया. ट्विशा को समर्थ, उसके कजिन और एक घरेलू कामगार नीचे लाए और फिर एम्स भोपाल ले गए.

(इनपुट: IANS)