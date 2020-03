गुवाहाटी: पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद को राज्यसभा के लिये मनोनीत किये जाने को लेकर उठे विवाद के बीच मंगलवार को कहा कि शपथ लेने के बाद उच्च सदन की सीट की पेशकश स्वीकार करने के बारे में वह विस्तार से बोलेंगे. पूर्व सीजेआई ने कहा, ”भगवान संसद में मुझे स्वतंत्र आवाज की शक्ति दे. मेरे पास कहने को काफी कुछ है, लेकिन मुझे संसद में शपथ लेने दीजिए और तब मैं बोलूंगा.”

गुवाहाटी में अपने आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे मीडियाकर्मियों से संक्षिप्त बातचीत में गोगोई ने कहा, ”मैं संभवत: कल दिल्ली जाऊंगा.” उन्होंने कहा, ”पहले मुझे शपथ लेने दीजिए, इसके बाद मैं मीडिया से इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि मैंने यह पद क्यों स्वीकार किया और मैं राज्यसभा क्यों जा रहा हूं.”

सोमवार को एक गजट अधिसूचना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक मनोनीत सदस्य का पद रिक्त होने पर इस सीट के लियए गोगोई को मनोनीत किया.

Former Chief Justice of India, Ranjan Gogoi: I’ll go to Delhi probably tomorrow. Let me first take the oath then I will speak in detail to the media that why I accepted this and why I am going to Rajya Sabha. (file pic)

He has been nominated to Rajya Sabha by President Kovind. pic.twitter.com/aqRxtDtykl

— ANI (@ANI) March 17, 2020