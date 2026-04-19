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Let Terrorist Khargosh Umer Harris Fake Passport Escape Saudi Arabia

'खरगोश' की छलांग! लश्कर-ए-तैयबा आतंकी फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से फरार, क्या अब सऊदी में छिपा?

लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी 'खरगोश' फर्जी पहचान बनाकर भारत से भाग निकला और अब सऊदी अरब में छिपा बताया जा रहा है. जांच में पासपोर्ट सिस्टम की खामियां उजागर हुई हैं और एजेंसियां उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हैं.

Lashkar-e-Taiba Terrorist Khargosh: देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उमेर हैरिस, जिसे ‘खरगोश’ के नाम से जाना जाता है. जांच में सामने आया है कि वह फर्जी पहचान और नकली दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होकर अब सऊदी अरब में छिपा हुआ है. इस खुलासे ने न केवल सुरक्षा तंत्र को चौंका दिया है, बल्कि पासपोर्ट सत्यापन प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, उमेर हैरिस मूल रूप से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है. पहले ये माना जा रहा था कि वह कराची से है, लेकिन जांच में उसकी असली पहचान सामने आई. बताया जाता है कि उसने कई आपराधिक मामलों से बचने के लिए आतंकी संगठन का सहारा लिया और बाद में उसे जम्मू-कश्मीर में सक्रिय किया गया. हैरिस को ‘खरगोश’ नाम इसलिए मिला क्योंकि वह बेहद तेजी से जगह बदलता था और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहता था.

2012 में की थी भारत में घुसपैठ

साल 2012 में वह भारत में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और घाटी के अलग-अलग इलाकों में छिपकर गतिविधियां चलाता रहा. जांच में ये भी सामने आया है कि उसने राजस्थान निवासी ‘सज्जाद’ के नाम से फर्जी पहचान बनाई और इसी आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया. चौंकाने वाली बात ये है कि उसने इसी फर्जी पहचान के जरिए शादी भी की. जयपुर में हुए इस निकाह के दस्तावेजों का इस्तेमाल उसने अपने पासपोर्ट आवेदन को मजबूत करने के लिए किया.

इस पूरे घटनाक्रम ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बावजूद वह सिस्टम को कैसे धोखा देने में सफल रहा. जांच एजेंसियों का मानना है कि भारत से निकलने के बाद वह पहले इंडोनेशिया पहुंचा और फिर वहां से किसी अन्य नकली दस्तावेज के जरिए सऊदी अरब में जा छिपा. फिलहाल भारतीय एजेंसियां कूटनीतिक माध्यमों से उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हैं.

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब श्रीनगर पुलिस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया. इस ऑपरेशन में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें विदेशी आतंकी भी शामिल हैं. इन गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ में हैरिस के मूवमेंट और उसके नेटवर्क की जानकारी सामने आई. जांच में ये भी पता चला है कि यह नेटवर्क सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों तक फैला हुआ था. आतंकियों ने फर्जी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने ठिकाने बनाए हुए थे.

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