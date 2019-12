नई दिल्ली: अगले भारतीय सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे होंगे जो मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे. बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में ही उन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी. ऑपरेशन और कमांड का लंबा अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नरवाणे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बाद सबसे सीनियर अधिकारियों में से एक थे.

Lieutenant General Manoj Mukund Naravane will be the next Indian Army Chief pic.twitter.com/0bQBClXwPO

— ANI (@ANI) December 16, 2019