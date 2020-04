नई दिल्ली: कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन 2.0 की घोषणा के कुछ दिनों बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को COVID-19 लॉकडाउन एक पोस्ट ट्वीट की. दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये पोस्ट लिखी जिसे उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया है. Also Read - कोरोना को हारने का ऐसा जज़्बा: दिन-रात ड्यूटी कर रही पुलिस ने भी जुटाए 3 करोड़ रुपए, दिए दान

पीएम मोदी ने अपने विचार साझा करते हुए लिखा- “जैसा कि विश्व COVID-19 से लड़ रहा है, भारत का ऊर्जावान और इनोवेटिव यूथ स्वस्थ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का रास्ता दिखा सकता है. @LinkedIn पर कुछ विचार साझा किए, जो युवाओं और पेशेवरों को रुचि देंगे.” COVID-19 महामारी पर विचार साझा करते हुए, PM मोदी ने कहा कि यह इस सदी के तीसरे दशक की अस्त-व्यस्त भरी शुरुआत है, जहां COVID-19 क चलते कई व्यवधान उत्पन्न हुए हैं. Also Read - अजय रात्रा का बड़ा बयान, ऑस्‍ट्रेलियाई कोच सिखाते हैं क्‍या करना है, ये नहीं सिखाते कैसे करना है

पीएम ने लिखा- “कोरोनावायरस ने पेशेवर जीवन की रूप-रेखा को काफी बदल दिया है. इन दिनों, घर नया ऑफिस है. इंटरनेट नया मीटिंग रूम बन गया है. कुछ समय से, सहयोगियों के साथ ऑफिस ब्रेक पुरानी बात हो गई है.” Also Read - ट्विटर पर आए 'लंकापति रावण' अरविंद त्रिवेदी, फैंस से बोले- घर पर ही रहना...

पीएम ने आगे लिखा- “मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं. अधिकांश मीटिंग्स, चाहें वह मंत्री सहयोगियों, अधिकारियों और विश्व नेताओं के साथ हों सभी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती हैं. विभिन्न हितधारकों से जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, समाज के कई वर्गों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठकें हुई हैं. गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और सामुदायिक संगठनों के साथ व्यापक बातचीत हुई. रेडियो जॉकी के साथ भी बातचीत हुई.”

पीएम ने लिंक्डन पर लिखा- “इसके अलावा, मैं समाज के विभिन्न वर्गों से फीडबैक लेते हुए रोजाना कई फोन कॉल्स कर रहा हूं. कोई उन तरीकों को देख रहा है जिनके माध्यम से लोग इन दिनों में अपना काम जारी रखे हुए हैं. हमारे फिल्मी सितारों द्वारा शेयर किए गए कुछ रचनात्मक वीडियो हैं जो घर पर रहने का एक प्रासंगिक संदेश देते हैं. हमारे गायकों ने एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट किया है. शतरंज के खिलाड़ियों ने डिजिटल रूप से शतरंज खेला और इसके माध्यम से COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया. यह सब काफी इनोवेटिव है!”

उन्होंने लिखा कि वर्क प्लेस अब डिजिटल फर्स्ट हो को अपना रहे हैं. “अपनाना भी क्यों न चाहिए? आखिरकार, टेक्नोलॉजी का सबसे परिवर्तनकारी प्रभाव अक्सर गरीबों के जीवन में होता है. यह तकनीक ही है जो नौकरशाही पदानुक्रम को ध्वस्त करती है, बिचौलियों को समाप्त करती है और कल्याणकारी उपायों को तेज करती है.”

यहां पढ़ें पीएम का लिखा पूरा लेख-

As the world battles COVID-19, India’s energetic and innovative youth can show the way in ensuring healthier and prosperous future.

Shared a few thoughts on @LinkedIn, which would interest youngsters and professionals. https://t.co/ZjjVSbMJ6b

— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2020