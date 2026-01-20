By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UP में राम मंदिर तो बिहार में स्थापित हुआ दुनिया का सबसे विराट शिवलिंग, रामायण काल से जुड़ा है इसका भी इतिहास- जानें कैसे
अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बना है. ठीक उसी तर्ज पर बिहार में दुनिया का सबसे शिवलिंग स्थापित किया गया है. आइये जानते हैं इस मंदिर का इतिहास रामायण काल तक जाता है. आइये जानते हैं इस पूरे मामले को...
उत्तर भारत की पावन धरती पर इन दिनों भक्ति की एक नई लहर दिखाई दे रही है. एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना ने शिव भक्तों को गदगद कर दिया है. इसे केवल एक मंदिर का निर्माण कहना कम होगा, यह दरअसल त्रेतायुग की उन स्मृतियों को जीवंत करने का प्रयास है, जब प्रभु श्री राम की बारात इसी मिट्टी से होकर गुजरी थी.
दुनिया का सबसे विशाल सहस्त्र शिवलिंगम
मोतिहारी के कैथवलिया-बहुआरा में स्थापित यह शिवलिंग अपनी भव्यता में अद्वितीय है. इसकी ऊंचाई 33 फीट है और वजन लगभग 2 लाख किलोग्राम है. इसे सहस्त्र शिवलिंगम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक मुख्य विशाल शिवलिंग के ऊपर 1008 छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं. इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 1008 कारीगरों ने 10 साल की कड़ी मेहनत से एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर तैयार किया है.
शैव, वैष्णव और शाक्त परंपरा का अनूठा संगम
भले ही इसका नाम विराट रामायण मंदिर है, लेकिन यह मंदिर सनातन धर्म की विविध धाराओं को एक सूत्र में पिरोता है. महावीर मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, यहां शिव (शैव), विष्णु (वैष्णव) और शक्ति (शाक्त) तीनों परंपराओं का संगम होगा. 120 एकड़ में फैले इस परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 22 अन्य मंदिर होंगे, जहां राम दरबार के साथ-साथ 10 महाविद्याओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी.
रामायण काल से जुड़ा इसका इतिहास
इस भव्य मंदिर के लिए मोतिहारी के इसी स्थान को चुनने के पीछे एक गहरा धार्मिक रहस्य है. मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में जब भगवान राम की बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए निकली थी, तब उनका ठहराव इसी स्थान पर हुआ था. यह मंदिर राम-जानकी पथ पर स्थित है, जो सीधे अयोध्या को जनकपुर धाम से जोड़ता है. यहां पहले से ही एक प्राचीन ठाकुरबाड़ी शिवलिंग स्थापित था, जिसे अब एक विशाल स्वरूप दिया गया है.
अयोध्या के राम मंदिर से गहरा जुड़ाव
विराट रामायण मंदिर का निर्माण करा रहे महावीर मंदिर ट्रस्ट का अयोध्या के राम मंदिर से सीधा और गहरा नाता है. ट्रस्ट ने न केवल राम मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का दान दिया, बल्कि अयोध्या में राम भक्तों के लिए राम रसोई का संचालन भी यही ट्रस्ट कर रहा है. यहां तक कि इस मंदिर का डिजाइन तैयार करने में उन विशेषज्ञों और सोमपुरा परिवार की सलाह ली गई है, जिन्होंने सोमनाथ और अयोध्या के राम मंदिर को आकार दिया है
वास्तुकला का बेजोड़ नमूना
साल 2030 तक यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार होगा. इसकी लंबाई 1080 फीट, चौड़ाई 540 फीट और सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी. मंदिर का निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि यह सदियों तक अडिग रहे. तमिलनाडु से बिहार तक इस विशाल शिवलिंग को लाने की यात्रा भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, जहां 96 पहियों वाले विशाल ट्रक ने 45 दिनों का सफर तय किया..
