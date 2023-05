कर्नाटक में लिंगायत नेता ने ठोंकी डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी, कहा- जिन समुदाय के लोगों ने वोट दिया उन्हें उचित सम्मान मिले

कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही कांग्रेस के नेताओं के बीच सत्ता में भागीदारी को लेकर रस्साकशी जारी है. कर्नाटक कांग्रेस के विधायक और लिंगायत नेता एमबी पाटिल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका समुदाय क्यों नहीं डिप्टी सीएम पद चाहेगा. दरअसल, कर्नाटक में लिंगायत और दलित समुदाय के लोग डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं. लिंगायत समुदाय द्वारा अपने लिए डिप्टी सीएम पद की मांग के बारे में पूछे जाने पर एमबी पाटिल ने कहा कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लिंगायत नेताओं को जनता ने खारिज कर दिया है. इसलिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में जो लिंगायत नेता हैं उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर उनका समुदाय देखना चाहेगा. पाटिल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी इसका ध्यान रखेगी.

जी परमेश्वर के लिए डिप्टी सीएम पद के लिए दलित समुदाय की मांग के बारे में पूछे जाने पर एमबी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस को लिंगायत, दलित, वोक्कालिगा, एसटी, मुस्लिम – इन सभी लोगों ने वोट दिया है. इन समुदाय को मंत्रिमंडल में उचित हिस्सा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि लिंगायत बहुल इलाकों से कांग्रेस को 50 सीटें मिली हैं.