कर्नाटक: उत्तर कर्नाटक के गडग जिले में स्थित एक लिंगायत मठ ने अपनी परंपराओं को तोड़ते हुए एक मुस्लिम युवक को पुरोहित बनाने का फैसला लिया है. इस पद पर 33 वर्षीय दीवान शरीफ रहमानसाब मुल्ला को 26 फरवरी को बिठाया जाएगा. उन्होंने इस बारे में कहा कि वह छोटी उम्र से ही 12वीं सदी के समाज सुधारक बासवन्ना की शिक्षाओं से प्रभावित थे. अब वह आहे बासवन्ना के आदर्शों पर ही काम करेंगे. बता दें कि इस मठ के निर्माण के लिए सालों पहले रहमानसाब मुल्ला के पिता ने 2 एकड़ जमीन दान की थी.

Karnataka: A 33-year-old Muslim man, Dewan Sharief Mullah, is all set to become a seer at Muruga Rajendra Mutt, in Gadag. He was ordained by Sri Murugarajendra Koraneswara Swami of the mutt. Sharief says “Nobody asked me to do it, the almighty came in my mind & guided me.” (19.2) pic.twitter.com/2zZHwJAvSN

— ANI (@ANI) February 20, 2020