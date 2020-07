liquor price News: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पहले लॉकडाउन (Lockdown) के बाद जब देशभर में शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया तो कई राज्यों ने शराब की दुकानों में भीड़ न लगे, खपत कम हो जैसे कारणो से शराब पर भारी भरकम कोरोना फीस (Special COVID19 Fee) लगाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे राज्य सरकारें इस कोरोना फीस को हटा रही है. इस बीच ओडिशा सरकार ने भी शराब के दाम में भारी कटौती की है. Also Read - यूजीसी को परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों को पहले के प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नत कर देना चाहिए: राहुल

राज्य सरकार ने अब शराब पर लगने वाली स्पेशल कोरोना फीस को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है. अब लोगों को सिर्फ 15 प्रतिशत ही कोरोना फीस देनी होगी. बता दें कि अभी तक ओडिशा राज्य सरकार शराब पर एमआरपी दाम से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर लोगों को शराब मुहैया करा रही थी.

Odisha Govt revised "Special COVID Fee" of 50% imposed on alcoholic beverages, rationalisation will be done in such a manner that MRPs of various IMFL/ Beer/Wine/ RTD brands will be hiked in the range of around 15% over the prevailing MRP of 2019-20: State Excise Dept (9/7) pic.twitter.com/H2jo908QA0

