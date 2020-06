List of bank Holidays in July Full List: देश भर के बैंकों में कुछ खास दिनों पर छुट्टियों रहती हैं. हालांकि पूरे देश में बैंकों में अलग-अलग दिनों पर छुट्टियां रहती हैं. जुलाई में भी बैंकों में कई छुट्टियां रहने वाली हैं. जुलाई के महीने में बैंकों के लिए प्रमुख अवकाश ‘बकरा ईद’ (ईद उल-अज़हा) है, जोकि 31 जुलाई को होगी. Also Read - Bank Holidays in May: मई में हैं कई अहम पर्व, जानिए इस महीने कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

इसके अलावा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय छुट्टियां भी होंगी जिस दिन बैंकें भी बंद रहेंगी. उदाहरण के लिए, हरियाणा और पंजाब में हरियाली तीज के अवसर पर – 23 जुलाई को बैंकें बंद रहेंगी. दूसरी ओर, जम्मू और कश्मीर में, गुरु हरगोविंद जी के जन्मदिन और शहीद दिवस के मौके पर क्रमश: 5 जुलाई और 13 जुलाई को अतिरिक्त छुट्टियां होंगी. Also Read - Bank Holidays: अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, कब-किस दिन हैं छुट्टियां, देखें पूरी लिस्ट

बता दें कि सभी सरकारी और निजी बैंकों में कुछ छुट्टियां अनिवार्य है. जैसे कि महीने में आने वाले सभी रविवार और दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. इस हिसाब से 5, 11, 12, 19, 25 और 26 जुलाई को शनिवार और रविवार के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा. Also Read - In month of July banks will have 11 days holidays | इसी महीने निपटा लें अपने सभी जरूरी काम, जुलाई में 11 दिन रहेगा बैंक हॉलिडे

आज हम आपको जुलाई महीने में पड़ने वाली सभी बैंक छुट्टियों की एक लिस्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में जुलाई में बैंकिंग छुट्टियों की पूरी लिस्ट-

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 31 जुलाई को ईद-उल-फितर (बकरा-ईद / ईद-अल-अधा) के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे.