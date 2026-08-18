भाजपा के राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी, जानें किसे मिली यूपी की कमान

BJP state in-charge: भाजपा ने एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान किया था और मंगलवार को राज्य प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी है.

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विनोद तावड़े. (photo credit, IANS, for representation only)

BJP state in-charge: भाजपा ने मंगलवार को अपने राज्य प्रभारियों की सूची जारी की है. तरुण चुघ को गुजरात की कमान दी गई है. वहीं, सतीश पुनिया पंजाब की जिम्मेदारी संभालेंगे. सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी की कमान विनोद तावड़े को दी गई है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं. जगदीश ईश्वरभाई पटेल को यूपी का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

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कौन हैं विनोद तावड़े

विनोद तावड़े मुंबई के रहने वाले हैं. उनका जन्म 20 जुलाई 1963 को हुआ था. वह लगभग चार दशक से राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी. उन्होंने प्रमोद महाजन और नितिन गडकरी के साथ काम किया है. एबीवीपी में काम करने के बाद वह आठ साल में ही महासचिव बन गए.उन्होंने 1999 में भाजपा ज्वाइन की और एक साल में ही राज्य महासचिव बन गए.

अनुभव

1999 में मुंबई भाजपा के अध्यक्ष

2008 में महाराष्ट्र के उच्च सदन पहुंचे

2011 में विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने

2014 में बोरीवली से विधायक चुने गए

स्कूली शिक्षा मंत्री का पद संभाला

2020 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बने

2021 में भाजपा के महासचिव

खूबियां और उपलब्धियां

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तावड़े को नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से वापस लाने का श्रेय मिला. उन्होंने 2019 में विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन नाराजगी जाहिर नहीं की. आंतरिक गुटबाजी की परवाह किए बिना, भाजपा के शीर्ष नेताओं का विश्वास अर्जित किया.

बता दें कि एक दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को 65 सदस्यों की कोर टीम का ऐलान किया है. इसमें स्मृति ईरानी का सक्रिय राजनीति में कमबैक हुआ है. भाजपा का IT सेल देख रहे अमित मालवीय को हटा दिया गया है. उनकी जगह दीपक म्हस्के अब IT सेल को लीड करेंगे.

