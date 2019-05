नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गुरुवार को उनके साथ 24 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 9 राज्‍य मंत्री स्‍वतंत्र प्रभार और 24 अन्‍य राज्‍यमंत्रियों ने भी पद की शपथ ली. मंत्रिपरिषद में नौ राज्य मंत्रियों ने स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है.

इस तरह कुल 33 राज्‍य मंत्री मोदी सरकार में शामिल किए गए हैं. कैबिनेट में इस बार पीएम मोदी कुल 58 नेताओं ने शपथ ली है. सरकार में पहली बार शामिल होने वालों में जयशंकर के अलावा प्रह्लाद जोशी, अर्जुन मुंडा और रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हैं. नई सरकार में सुषमा स्वराज, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर और मेनका गांधी शामिल नहीं है. 2014 में मोदी की पहली सरकार में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी.

Group photograph of the Union Council of Ministers with President Ram Nath Kovind and Vice President Venkaiah Naidu pic.twitter.com/I0KMhPob6w

— ANI (@ANI) May 30, 2019