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पहले बच्चा फिर रेप का मुकदमा? लिव-इन रिलेशनशिप के इस मामले को सुन सुप्रीम कोर्ट जज भी गईं चौंक

Live-in Relationship Justice BV Nagarathna remarks: लिव-इन रिलेशनशिप के इस मामले को देखने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना इस बात पर हैरान थीं कि महिला बिना शादी के साथ रहने को तैयार कैसे हुई. उन्होंने पूछा कि जब दोनों के बीच सब कुछ ठीक था तो शादी क्यों नहीं की. जज ने कहा कि अक्सर रिश्ता टूटने के बाद ऐसे आरोप लगाए जाते हैं. साथ ही, सहमति से बने रिश्ते बाद में अपराध नहीं बन जाते. आइये जानते हैं पूरा मामला..

Published date india.com Published: April 29, 2026 7:09 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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सहमति से बना रिश्ता तो रेप कैसे? लिव-इन मामले में सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Live-In relationship: सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन में रहने वाली महिला को पत्नी के अधिकार नहीं मिलते हैं. वहीं, सहमति से बने संबंधों को अपराध बताना गलत है. लिव-इन रिलेशनशिप के इस मामले में महिला ने आरोपी शख्स के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने ये कदम तब उठाया, जब उसे शख्स के साथ रहते हुए एक बच्चा हो चुका था. वहीं, आरोपी शख्स ने FIR रद्द कराने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की. आइये जानते हैं इस मामले को विस्तार से…

क्या है पूरा मामला?

घटना एक महिला से जुड़ी है, जो महज 18 साल की उम्र में विधवा हो गई थी. इस दौरान वह एक व्यक्ति के संपर्क में आई जिसने उसे सहारा दिया और शादी करने का वादा किया. इसके बाद दोनों लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे. इस दौरान महिला ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन शादी की बात हमेशा टलती रही. इसके बाद, महिला को बाद में पता चला कि उसका पार्टनर पहले से शादीशुदा था.

जस्टिस नागरत्ना आखिर क्यों हैरान हुईं?

जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब सर्वोच्च न्यायालय की इकलौती महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना इस मामले को सुनकर हैरान रह गईं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों साथ रहने का फैसला कर चुके थे, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने पूछा कि आखिर महिला ने इतने सालों तक बिना शादी के रहने और बच्चा पैदा करने का जोखिम क्यों लिया? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में इन परिस्थितियों को समझना कानूनन बेहद जरूरी है. जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि लिव-इन में रहने वाली महिला को पत्नी के अधिकार नहीं मिलते हैं.

सहमति थी तो ब्रेकअप के बाद रेप क्यों?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब रिश्ता सालों तक सहमति से चलता है, तो अंत में इसे आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अक्सर रिश्ता टूटने के बाद रेप के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि शुरुआत में सब कुछ आपसी सहमति से होता है. जज ने दो टूक कहा कि अगर वे साथ रहे और बच्चा पैदा किया, तो अलगाव के बाद यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता.

शादी के बिना साथ रहना एक बड़ा जोखिम

अदालत ने टिप्पणी की कि बिना शादी के साथ रहना एक तरह का बड़ा कानूनी रिस्क है. अगर महिला शादीशुदा होती, तो उसके पास मेंटेनेंस और अधिकारों के बेहतर विकल्प मौजूद होते हैं. वहीं, लिव-इन में शादी का कोई कानूनी बंधन नहीं है, इसलिए पार्टनर के अलग होने पर उसे सजा देना मुश्किल है. कोर्ट ने इसे आपसी पसंद और निजी जिम्मेदारी का मामला बताया.

फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महिला को धोखे में रखा गया. जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि भले ही माता-पिता की शादी न हुई हो, लेकिन बच्चे को अवैध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने सुझाव दिया कि महिला अपने बच्चे के भविष्य के लिए भरण-पोषण की मांग कर सकती है. साथ ही, बेंच ने दोनों पक्षों को आपसी सुलह के जरिए समाधान निकालने की सलाह दी.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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