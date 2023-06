Live PM Modi US Visit Updates: तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, यहां जानें पल-पल का अपडेट | LIVE

live

PM Modi In US Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को संबोधित करेंगे.

PM Modi In US Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय दौरे पर (21-23 जून) अमेरिका पहुंच गए हैं. यूं तो साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी कई बार अमेरिका जा चुके हैं लेकिन यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है. मालूम हो कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी नेता को खुद आमंत्रित कर खास तरीके से व्‍हाइट हाउस में उनका वेलकम करते हैं तो उसे ‘स्‍टेट विजिट’ यानी ‘राजकीय यात्रा’ कहते है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi US Visit) की इस यात्रा को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को संबोधित करेंगे. किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तक दो बार अमेरिकी संसद को संबोधित नहीं किया है. पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारत-अमेरिका के रिश्‍तों में नया मोड़ आने की बातें भी कही जा रही हैं. अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का दो दर्जन से ज्यादा लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है. इनमें टेस्ला और Twitter के मालिक एलन मस्क (Elon Musk), नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर के साथ-साथ आर्टिस्ट, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं. जिन अन्य प्रमुख हस्तियों के प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना है उनमें फालू शाह, जेफ स्मिथ, माइकल फ्रोमैन, डेनियल रसेल, एलब्रिज कॉल्बी, पीटर एग्रे, स्टीफन क्लास्को और चंद्रिका टंडन शामिल हैं. 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की इमारत में योग कार्यक्रम को लीड भी करेंगे.

