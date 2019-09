Mumbai Rain Live Updates: मुंबई में हो रही लगातार बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते सडकों पर कई फ़ीट तक पानी भर गया. कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया. सड़कों पर पानी भर जाने से कई वाहन फंस गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन की मदद से निकाला जा सका. मुंबई और ठाणे में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

ऑरेंज अलर्ट का मतलब ख़तरा होता है, जिसके लिए तैयार रहने को कहा जाता है. बारिश को देखते हुए मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से खतरे के लिए तैयार रहने को कहा है. वहीं, इस मुश्किल के बीच कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से दफ्तर से जल्दी चले जाने को कहा है या फिर घर से ही काम करने की सलाह दी है.

Dear Mumbaikars,

The IMD authorities have indicated high rainfall weather for Mumbai and other adjoining districts for the next 2 days.

Please take adequate precautions and ensure safety.#Dial100 in case of an emergency.

Take care Mumbai.

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 3, 2019