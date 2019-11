नई दिल्लीः महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के लगभग तीन हफ्तों के बाद भी सरकार गठन को लेकर सियासी दांव पेंच जारी हैं. अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि राज्य में किस पार्टी का सीएम होगा. शिवसेना लगातार अपने सख्त तेवर पर कायम है और यह कयास लगाए जा रहे हैं शिवसेना अपना सीएम बनाने के लिए भाजपा के साथ लगभग तीन दशकों से ज्यादा समय से चले आ रहे संबंध को खत्म कर देगी.

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कोर कमेटी की बैठक करेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा सकता है कि इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है. उधर शरद पवार ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हैं कि हमें जनता ने विपक्ष के लिए चुना है लेकिन इस पूरे मुद्दे में पार्टी के दूसरे नेताओं से भी बात की जाएगी और जो निर्णय होगा उसी के अनुसार हम जाएंगे.

Maharashtra: Nationalist Congress Party (NCP) chief Sharad Pawar to chair party’s core group meeting which is to be held today in Mumbai, over the current political situation in the state. Praful Patel, Supriya Sule, Ajit Pawar, Jayant Patil & other party leaders will be present.

