गुजरात के वड़ोदरा शहर में हुई भारी बारिश ने वहां पर प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर दी है. बीते दिन बुधवार को वहां महज 12 घंटे में 442 मिमी बारिश हुई, जिसके चलते हवाईअड्डा को बंद करना पड़ा और कुछ ट्रेने भी रद्द करनी पड़ी. भारी बारिश से तबाही को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है. उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इस शहर में राहत व बचाव कार्य चलाने के लिए दो आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) टीमें तैनात की गई हैं.

Gujarat: National Disaster Response Force (NDRF) personnel rescue people in Vadodara following flash floods in the city, due to heavy rainfall. pic.twitter.com/7L8UtFZQQ6

Gujarat: Heavy rains lead to flash floods in Vadodara. Chief Minister Vijay Rupani held a high-level meeting, yesterday, to review torrential rain situation in the city & deputed 2 IAS officers to provide guidance to local administration. pic.twitter.com/XhCKd8NkH6

