Gujarat By Election Result 2020 Live Updates: जहां एक तरफ आज बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर हैं वहीं दूसरी तरफ गुजरात में उप चुनावों पर भी लोगों की नजर रहेगी. हालांकि गुजरात की आठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत या हार से भाजपा की सरकार को कई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए भाजपा ज्यादा परेशान नहीं होगी.

आज बिहार के साथ साथ गुजरात में अबडासा, मोरबी, कपराडा, धारी, करजण, लिमंडी, गढडा और डांग विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं. चुनाव के बाद हुए एक्जिट पोल में भाजपा को जीत की तरफ बढ़ता बताया जा रहा है. एक्जिट पोल के अनुसार भाजपा को इन उपचुनावों में लगभग पांच से छह सीटों पर जीत मिल सकती है.

अगर गुजरात उपचुनाव में मतदान प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को लगभग 49 प्रतिशत वोट मिले जबकि कांग्रेस को लगभग 40 प्रतिशत ही वोट मिले थे.

Gujarat By Election Result 2020 Live Updates- गुजरात उपचुनाव में फिलहाल भाजपा बढ़त बनाए हुए है. भाजपा को आठ सीटों में सात सीटों में बढ़त मिल चुकी है.

गुजरात की अबडासा सीट उपचुनावों के शुरुआती रुझानों पर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जाडेजा कांग्रेस प्रत्याशी शांतिलाल संघाणी से 10732 मतों से आगे हो गए चल रहे हैं.

#UPDATE: Bharatiya Janata Party leading on all eight #Gujarat Assembly seats which voted in by-polls, as per Election Commission trends pic.twitter.com/2KS1KYxqRv

— ANI (@ANI) November 10, 2020