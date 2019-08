नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में अर्टिकल 370 के खत्‍म करने वाले बिल के सोमवार को पेश होने पर पीडीपी के राज्‍यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज और नाजिर अहमद लवाय ने संविधान की प्रति फाड़ दी. इसके बाद एम वेंकैया नायडू ने पीडीपी के राज्‍यसभा सदस्‍य मीर मोहम्मद फयाज और नाजिर अहमद लवाय को सदन से बाहर जाने के लिए कहा. वहीं, राज्‍यसभा में इस पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीडीपी के एमपी मीर फयाज और नाजिर अहमद लवाय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हम भारत के संविधान के साथ हैं. हम हिंदुस्‍तान के संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आज बीजेपी ने संविधान की हत्‍या कर दी है.

राज्‍यसभा में गृहमंत्री के द्वारा आर्टिकल 370 को जम्‍मू-कश्‍मीर को हटाने संबंधी बिल पेश करने के बाद पीडीपी के राज्‍यसभा मीर मोहम्‍मद फयाज और नाजिर अहमद लवाय ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इन दोनों सांसदों को संविधान को फाड़ने की कोशिश करने के बाद राज्‍यसभा से बाहर जाने के लिए कहा गया था. इस दौरान पीडीपी सांसद फयाज ने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया.

Copy of the Indian Constitution torn in Rajya Sabha today by PDP MP Mir Mohammad Fayaz. Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu directed him to leave the House after this incident. pic.twitter.com/Mq1p9Nuovu — ANI (@ANI) August 5, 2019

बता दें कि धारा 370 की आशंकाओं को लेकर विपक्ष के नेताओं को पी‍डीपी सांसदों ने पत्र लिखा था. पीडीपी सांसदों नजीर अहमद लवाय और मीर मोहम्मद फयाज का कहना है कि जम्मू-कश्मीर पर सरकार की चुप्पी अपराध है. दोनों ने विपक्षी दलों से अनुरोध किया है कि वे जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगने में उनका समर्थन करें.

PDP’s RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution. MM Fayaz also tore his kurta in protest pic.twitter.com/BtalUZMNCo — ANI (@ANI) August 5, 2019

विपक्ष के नेताओं को चार अगस्त को लिखे पत्र में सांसदों ने कहा है कि वे राज्य के निवासियों की तकलीफों को सबके सामने लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा है, सभी ओर अफरा-तफरी और अनिश्चितता का माहौल है. लोगों को नहीं पता है कि मौजूदा सरकार के शीर्ष नेतृत्व में क्या चल रहा है.. जम्मू-कश्मीर को लेकर क्या चल रहा है.

GN Azad,Cong: I strongly condemn the act of 2-3 MPs(PDP’s Mir Fayaz and Nazir Ahmed Laway who attempted to tear constitution). We stand by the constitution of India. Hum Hindustan ke samvidhaan ki raksha ke liye jaan ki baazi laga denge, but today BJP has murdered constitution pic.twitter.com/wtswg0s7dK — ANI (@ANI) August 5, 2019

पत्र में उन्होंने लिखा है, पिछले कुछ दिनों में हमने कश्मीर को लेकर बेहद गैरजिम्मेदाराना अटकलें सुनी हैं, फिर चाहे पर अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करना हो या फिर राज्य को तीन हिस्सों में बांटने का. और ऐसे में सरकार की आपराधिक चुप्पी को देखते हुए इन बयानों की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता.