West Bengal, Tamil Nadu, Assam, Puducherry and Kerala assembly election date 2021 Live Updates: भारतीय निर्वाचन आयोग (election commission of india) आज शाम साढ़े 4 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा. चुनाव आयोग तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Election 2021 date), असम (Assam Assembly Election 2021 Date), केरल (Kerala Assembly Election 2021), पश्चिम बंगाल (West Bengal Assembly Elections 2021 date) और पुडुचेरी (Puducherry Assembly Election 2021 Date) विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है.

चुनाव आयोग इस संबंध में शाम साढ़े चार बजे संवाददाता सम्मेलन करने वाला है.

गौरतलब है कि चार राज्यों तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई और जून में समाप्त हो रहा है. वहीं, पुडुचेरी में विश्वास मत पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी द्वारा इस्तीफा देने से कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी और वहां विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है.