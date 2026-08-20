होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने मारा थप्पड़, बेहोश हुआ बच्चा और हो गई मौत, सामने आया CCTV फुटेज

विशाखापट्टनम में LKG छात्र की मौत से हड़कंप मच गया. परिवार ने शिक्षक पर थप्पड़ और मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस CCTV और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच रही है.

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होमवर्क ना करने पर टीचर ने पीटा छात्र की मौत (Image: X)

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक स्कूल में LKG के 6 साल के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हड़कंप मच गया है. मामला लिटिल गार्डन स्कूल का बताया जा रहा है. मृतक छात्र की पहचान प्रणय तेज के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षक ने बच्चे को डांटा और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद बच्चा काफी डर गया और रोने लगा. कुछ देर बाद उसे खांसी आने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा.

परिवार के मुताबिक, शिक्षक ने होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को थप्पड़ मारा और डांटा. इसके बाद बच्चा बुरी तरह रोने लगा. परिजनों का कहना है कि कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी. हालांकि, बच्चे की मौत की सही वजह अभी साफ नहीं है और पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा

घटना से जुड़े CCTV फुटेज पुलिस को मिले हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, फुटेज में शिक्षक बच्चे को डांटते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस अब CCTV में दिख रही पूरी घटना की जांच कर रही है. इसके अलावा स्कूल में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे के साथ उस समय क्या हुआ था और डांट या कथित मारपीट के बाद उसकी तबीयत किस तरह बिगड़ी.

देखें Video-

Tragic incident in Visakhapatnam An LKG student, Pranay Tej, reportedly collapsed and d!ed after allegedly being beaten by his teacher for not completing his homework. The child became frightened, started crying and coughing, and collapsed. His family later protested… pic.twitter.com/MXDFX8tGcu — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 20, 2026

परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बच्चे की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल है. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि बच्चा रोज की तरह स्कूल पढ़ने गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौट सका. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद स्कूल में भी तनाव का माहौल बताया जा रहा है.

पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच में CCTV फुटेज, स्कूल में मौजूद लोगों के बयान और दूसरे सबूतों को देखा जा रहा है. बच्चे की मौत की असली वजह पता लगाने के लिए मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम होगी. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मौत सीधे तौर पर शिक्षक की कथित मारपीट की वजह से हुई. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.

बच्चों की स्कूल सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद छोटे बच्चों की स्कूल में सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं. LKG जैसे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में किस तरह व्यवहार किया जाता है, इसे लेकर परिवारों की चिंता बढ़ सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.