LoC के पास धमाका, एक की मौके पर मौत... पुराने गोले से हुआ ब्लास्ट? जांच में जुटी पुलिस

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार (27 जून) को हुए रहस्यमयी विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए. शुरुआती जांच में पुराने शेल के फटने की आशंका जताई जा रही है.

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Jammu Kashmir Blast: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास शनिवार (27 जून) को हुए एक रहस्यमयी विस्फोट ने इलाके में सनसनी फैला दी. गुलमर्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशा पोस्ट के पास सुमली वाली ढोक इलाके में हुए इस धमाके में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

मृतक की पहचान जाबिर अहमद बजाद के रूप में हुई है. वो बारामूला जिले के चंदूसा क्षेत्र के गलीबल गांव का निवासी था. अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट इतना तेज था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया.

पुलिस ने क्या कहा?

शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि ये विस्फोट किसी पुराने गोले (Old Shell) के फटने से हुआ हो सकता है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जानकारी से संकेत मिले हैं कि मृतक ने कथित तौर पर पुराने शेल को हाथ लगाया था, जिसके बाद विस्फोट हुआ. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विस्फोटक किस प्रकार का था और वह वहां कैसे पहुंचा.

घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी है. जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में कहीं और भी ऐसे पुराने विस्फोटक तो मौजूद नहीं हैं. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है.

चूंकि ये इलाका नियंत्रण रेखा के बेहद करीब है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं. सीमा से सटे क्षेत्रों में पहले भी पुराने गोले और अन्य विस्फोटक मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं. ऐसे में अधिकारी किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहते.

घायलों की पहचान और उनकी स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान भी जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी संदिग्ध या पुराने विस्फोटक जैसी वस्तु दिखाई दे तो उसे हाथ न लगाएं और तुरंत पुलिस या सुरक्षा बलों को सूचना दें. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था.